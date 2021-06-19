Продолжаются работы по созданию веб-страницы первого в Азербайджане словаря языка жестов

БАКУ/Trend/ - При финансовой поддержке Nar, продолжаются работы по разработке веб-сайта, в рамках проекта «Родной язык жестов» - одного из победителей конкурса «Социальные проекты», - объявленного Общественным объединением «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева. За более чем 3 месяца процесса подготовки на сайте были размещены пояснительные тексты, картинки и видео объясняющие более 3000 слов и словосочетаний.

Электронная версия словаря «Родной язык жестов» станет незаменимым помощником для людей с нарушениями слуха и речи и их родственников, а также тех, кто работает с данной категорией людей. Помимо этого, будет также разработана мобильная версия сайта.

Следует отметить, что основной целью проекта «Родной язык жестов», представленного на конкурс Общественным объединением «Поддержка глухим», является создание словаря языка жестов для повышения трудоустройства людей с нарушениями слуха и речи, а также облегчение общения с окружающими.

Заметим, что Nar уже реализовал ряд проектов по интеграции людей с нарушениями слуха и речи в общество.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8760 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.