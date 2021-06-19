В Азербайджане еще 2 участника Отечественной войны обеспечены высокотехнологичными протезами (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами еще двух частников Отечественной войны - Мамишова Башира Махеддин оглу и Гусейналиева Фаига Бахруз оглу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.
Б.Мамишов и Ф.Гусейналиев были ранены в боях за Губадлы. Они прошли предварительное обследование, и после этапа подготовки к протезированию им были переданы высокотехнологичные протезы.
Минтруда уже обеспечило высокотехнологичными протезами 66 участников Отечественной войны.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества по проектам на освобожденных территориях (ФОТО)
Итоги выборов в Армении могут стать непредсказуемыми для ее общества, вплоть до госпереворота - конфликтолог
Разблокировка транспортных маршрутов на Южном Кавказе создает огромные возможности для сотрудничества - МИД Азербайджана
Импорт товаров для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане освобожден от таможенных пошлин
Начальник Военного лицея им. Нахчыванского обратился к курсантам первого после Отечественной войны выпуска (ФОТО/ВИДЕО)
Крупный туркменский банк анонсировал подписание соглашения с Исламской корпорацией развития частного сектора
В Азербайджане около 2 тыс. беженцев из Афганистана и других стран обеспечены правом на образование и медицину – ООН
Группе работников здравоохранения Азербайджана присвоено почетное звание «Заслуженный врач» – Распоряжение
Президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов предлагает МСЭ выработать единые мировые стандарты для интернета вещей
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям
Шушинская декларация войдёт в историю азербайджано-турецких отношений – президент Российской ближневосточной ассоциации