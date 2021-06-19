В Азербайджане еще 2 участника Отечественной войны обеспечены высокотехнологичными протезами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами еще двух частников Отечественной войны - Мамишова Башира Махеддин оглу и Гусейналиева Фаига Бахруз оглу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Б.Мамишов и Ф.Гусейналиев были ранены в боях за Губадлы. Они прошли предварительное обследование, и после этапа подготовки к протезированию им были переданы высокотехнологичные протезы.

Минтруда уже обеспечило высокотехнологичными протезами 66 участников Отечественной войны.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)