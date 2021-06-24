В Баку за мошенничество арестована директор компании

БАКУ /Trend/ - В Баку за мошенничество арестована директор ООО Poseidon Talents Consulting Клара Джафарова, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

В Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества директора ООО Poseidon Talents Consulting Клары Джафаровой.

Было установлено, что Джафарова, злоупотребив должностными полномочиями, под предлогом отправки за рубеж, приобретения авиабилетов и обеспечения визами и документами страхования группы лиц взяла у них деньги и совершила мошенничество по 10 эпизодам.

19 июня Джафарова была привлечена в качестве обвиняемого лица по ст. 178.2 (мошенничество), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджанской Республики, и решением суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, проводится ознакомление с материалами дела. В скором времени уголовное дело будет отправлено для рассмотрения в суд.

В Генпрокуратуре также добавили, что возбуждено еще одно уголовное дело в связи с обращениями еще 14 пострадавших лиц по незаконным действиям Джафаровой, и в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, что 18 июня Генеральная прокуратура Азербайджана на своей странице в İnstagram провела сессию «вопрос-ответ» (#prokurorluqlasualcavab), где от отдельных лиц поступили обращения в связи с мошенничеством Джафаровой, которая под предлогом трудоустройства в Европе взяла у них и у других лиц различные суммы денег.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)