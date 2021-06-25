В БТА рассказали, будут ли работать автобусы в Баку 28 июня

БАКУ /Trend/ - Согласно решению Кабмина Азербайджана, с 00:00 26-го по 06:00 28 июня пассажироперевозки маршрутными автобусами в Баку будут приостановлены, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с тем, что 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджана приходится на субботу, 28 июня, понедельник, считается нерабочим днем. Но как указано в соответствующем решении Кабмина, с 06:00 28 июня общественный транспорт Баку - автобусы и метро - будет работать в обычном режиме, говорится в сообщении БТА.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)