Участились попытки ввоза наркотиков в страну – МВД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Участились попытки ввоза наркотиков в Азербайджан.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД, об этом сказал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов на проведенном в формате видеоконференции заседании коллегии, посвященном итогам деятельности в сфере борьбы с преступностью, поддержания правопорядка и безопасности в первом полугодии 2021 года, а также предстоящим задачам.
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