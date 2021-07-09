Участились попытки ввоза наркотиков в страну – МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Участились попытки ввоза наркотиков в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД, об этом сказал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов на проведенном в формате видеоконференции заседании коллегии, посвященном итогам деятельности в сфере борьбы с преступностью, поддержания правопорядка и безопасности в первом полугодии 2021 года, а также предстоящим задачам.