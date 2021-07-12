За прошедший год государство оказывало нам поддержку - мать шехида (репортаж Trend TV из Товуза)

ТОВУЗ /Trend/ - С начала боев на товузском направлении прошел год. 12 июля 2020 года вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня в направлении Товузского района государственной границы с Азербайджаном. В результате обстрела противником наших населенных пунктов из крупнокалиберного оружия были жертвы среди мирного населения. Также была серьезно повреждена инфраструктура.

В ходе боев особенно сильно пострадали села Агдам, Дондар Гушчу, Алибейли, Вахидли, Юхары Ойсузлу и Ашаги Ойсузлу.

Накануне годовщины начала боев на товузском направлении съемочная группа Trend TV ознакомилась с итогами строительных и восстановительных работ в селах.

Наши сотрудники также посетили в селе Агдам семью Эльшада Мамедова, ставшего шехидом. Он родился в этом селе в 1996 году, был женат и имел сына. Второй ребенок родился уже после того, как Мамедов героически погиб в боях за территориальную целостность Азербайджана.

Отец шехида Донмез Мамедов поделился с Trend TV своими воспоминаниями о сыне, отметив, что гордится им.

«Мой сын стал шехидом в это время в прошлом году, был похоронен 13 июля. Мы ежеминутно ощущали внимание и заботу нашего уважаемого Президента. По поручению Президента Ильхама Алиева для моих внуков построили дом", - рассказывает он.

Мать шехида Нурия Мамедова сообщила, что мечтой Эльшада было освободить наши земли от оккупации.

«12 июля 2020 года Эльшад стал шехидом. Мой сын проявил большое мужество в бою, я горжусь этим", - сказала Мамедова.

В ходе боев на товузском направлении армяне нанесли серьезный ущерб инфраструктуре села Агдам, в том числе ЛЭП и газовым линиям. По поручению главы государства в селе была построена новая электрическая подстанция. Также были обновлены все коммуникации. Поврежденные дома были либо восстановлены, либо отстроены заново.

В ходе боев обстрелу также подверглось расположенное вдали от границы село Дондар Гушчу. В результате в нем было разрушено несколько домов. В 61 доме, получившем повреждения, были проведены капитальные ремонтно-восстановительные работы. Также в селе было обновлено электрическое хозяйство.

В шести селах района были заново отстроены и переданы владельцам 12 домов.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)