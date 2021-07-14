Продажа и забой жертвенных животных в Азербайджане будут организованы по более чем 80 адресам

БАКУ /Trend/ - В этом году в дни праздника Гурбан (20-21 июля) по 88 адресам в Азербайджане будут предоставляться услуги по продаже и забою жертвенных животных, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства и Агентство продовольственной безопасности.

По 53 адресам будут организованы и забой, и продажа, по 17 - продажа жертвенных животных, в 18 пунктах будут оказываться услуги по их забою.

В пунктах продаж заказчики могут приобрести мясо жертвенных животных, прошедших ветеринарный контроль.

Кроме того, в регионах по согласованию с Агентством продовольственной безопасности будут установлены мобильные палатки для забоя жертвенных животных.

Министерство сельского хозяйства в рамках проекта "Из села в город" также организует онлайн-ярмарку по продаже жертвенных животных.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке www.afsa.gov.az/uploads/satish.pdf.

Информацию о продаже и забое жертвенных животных в дни праздника Гурбан можно получить по ссылке www.afsa.gov.az/uploads/menteqe.pdf

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)