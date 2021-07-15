В Баку и Хырдалане пройдут сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана 17-18 июля проведет традиционные ярмарки «Из села в город», сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Ярмарки пройдут по следующим адресам:

– Баку, Наримановский район, ул. Ф.Хойского, 5 (у выхода станции метро «Гянджлик»);

– Баку, Бинагадинский район, ул. С.Ахундова, 5В (у кинотеатра «Ингилаб»);

– Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41 А.

Ярмарки нацелены на создание альтернативного канала продаж для местных фермеров и удовлетворение спроса граждан на качественную сельхозпродукцию.

Продавать сельхозпродукцию будут сами фермеры. Около 100 фермеров доставят в Баку и Хырдалан до 50 наименований сельхозпродукции из более чем 30 районов Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)