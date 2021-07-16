Антитела у излечившихся от COVID-19 также эффективны против штамма "Дельта" - азербайджанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Антитела, выработанные в организме вылечившихся от коронавируса людей, также эффективны против его штамма "Дельта".

Об этом сказал в пятницу Trend врач - инфекционист Вугар Джавадзаде.

По его словам, вылечившиеся от коронавируса также могут заразиться штаммом "Дельта".

"В целом вылечившийся от коронавируса человек может заразиться им спустя шесть месяцев, поскольку антитела сохраняются в организме до полугода. Антитела у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, разумеется, обладают некоторыми защитными свойствами и против штамма "Дельта". Люди, инфицированные этим штаммом, могут повторно заразиться им спустя шесть месяцев", - сказал Джавадзаде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)