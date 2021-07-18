В Азербайджане начались праздничные каникулы
БАК /Trend/ - Сегодня в Азербайджане начинаются каникулы по случаю праздника Гурбан байрам, передает Trend.
Отметим, что согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджана, Гурбан байрамы будет отмечаться 20 и 21 июля.
В целях обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней заменены местами рабочий день 19 июля и выходной – 17 июля.
Таким образом, 18, 19, 20 и 21 июля – объявлены нерабочими днями.
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