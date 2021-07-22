Сборная Азербайджана по художественной гимнастике готовится ко всем соревнованиям как к самым важным – главный тренер Мариана Василева

БАКУ /Trend/ - Мы готовимся ко всем соревнованиям как к самым важным. Об этом сказала главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

На соревнованиях по художественной гимнастике, которые пройдут в рамках Олимпийских игр-2020 в Токио, Азербайджан будет представлен как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Две из трех возможных лицензий в этой гимнастической дисциплине азербайджанские спортсмены завоевали на организованном в нашей стране в 2019 году чемпионате мира. На Олимпиаде выступят: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, в групповых упражнениях – команда в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Нармины Самедовой.

Мариана Василева отмечает, что сборная готовится к крупнейшему соревнованию в своей спортивной карьере с большой ответственностью и усердием.

По словам главного тренера, подготовка к Олимпийским играм как у Зохры Агамировой, так и у команды, которая выступит в групповых упражнениях, идет по плану. В связи с переносом Олимпиады на год грациям поддерживать форму психологически нелегко.

"Однако благодаря всему тренерскому составу, а также всем, кто заботится о наших гимнастках, считаю, что они находятся в хорошей физической и психологической форме. Нам уже осталась последняя контрольная подготовка. В конце июля мы отправимся в Токио для участия в Олимпийских играх", - сказала она.

Мариана Василева, которая также является членом Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана и удостоена Международной федерацией гимнастики (FIG) звания "Заслуженный тренер", отметила, что выступать на соревновании под флагом своей страны всегда очень ответственно. "Каждый спортсмен, тренер серьезно и ответственно подходят не только к Олимпиаде, но и ко всем соревнованиям, на которых они защищают флаг и герб своей страны", - сказала она.

По словам главного тренера, Олимпийские игры - самое важное соревнование для спортсмена.

"Безусловно, выступать на Олимпийских играх, которые проводят раз в четыре года - очень ответственная задача. Мы готовимся ко всем соревнованиям как к самым важным. Всегда говорю девочкам, что они должны хорошо готовиться к соревнованиям, для этого нужно много работать. Они должны очень серьезно отнестись именно к тренировочному процессу. Конечно, чувствуя себя подготовленной, и программу выполняешь уверено. Возникает желание сделать лучше, чем прежде. Когда они чувствуют поддержку не только с моей стороны, со стороны тренерского штаба, федерации, но и всей страны, выступать становится комфортно, хочется добиться еще лучших результатов. Для нас хороший результат – это всегда достойное выступление", - подчеркнула главный тренер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)