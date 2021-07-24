В Азербайджане выявлены 412 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 125 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 412 случаев заражения коронавирусом, 125 человек выздоровели, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 340 057 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 907 человек вылечились, 5 002 – скончались, число активных больных составляет 3 148.
За последние сутки в Азербайджане были проведены 11 381 тест на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 965 397.
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