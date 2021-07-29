В Азербайджане почти 2 тыс. человек не допустили к участию в свадебных торжествах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане почти две тысячи человек не допустили к участию в свадебных торжествах, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство внутренних дел.

28 июля сотрудники МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при министерстве экономики провели мониторинг 294 свадебных торжеств в Баку и на территории страны.

Мониторинги охватили 213 домов торжеств и 81 частный дом. В результате 1 977 человек не были допущены к участию в свадебных торжествах из-за отсутствия COVID-паспортов. 100 человек оштрафованы в соответствии со статьей 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, а двое были арестованы в административном порядке.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)