Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО)

Общество 5 августа 2021 15:33 (UTC+04:00)
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими на основании постановления, принятого в 2015 году Европейским судом по правам человека по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили родной Лачинский район.

Как сообщает Trend, в поездке вынужденных переселенцев сопровождал заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

Отметим, что в постановлении, принятом Европейским судом по правам человека 16 июня 2015 года по исковым заявлениям граждан Азербайджанской Республики Эльхана Чирагова, Адыширина Чирагова, Рамиза Джебраилова, Акифа Гасанова, Фахраддина Пашаева и Гараджи Джебраилова от 6 апреля 2005 года, отражено нарушение статей 8, 13 и 14 «Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека» и статьи 1 Протокола №1 Конвенции. Однако несмотря на то, что после принятия постановления прошло шесть лет, Армения не выполняет возложенные на нее обязательства, не выплачивает компенсацию за причиненный моральный и материальный ущерб шести гражданам Азербайджана, признанным потерпевшими. Кроме того, хотя согласно постановлению, государство-ответчик должно создать особый механизм для восстановления прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, это положение также не выполняется армянской стороной.

Постановление Европейского суда по правам человека по этому делу, носящему прецедентный характер, является первым и пока единственным документом международного судебного органа, признающим нарушение прав собственности азербайджанских вынужденных переселенцев на оккупированных территориях и подтверждающим факт оккупации.

Заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров в связи с этим сказал: «Сегодня мы прибыли в Лачинский район, освобожденный от оккупации в результате славной победы Азербайджана в Отечественной войне. Наша поездка – знак того, что работа по возвращению вынужденных переселенцев из этого района в родные края началась. Известно, что в постановлении Европейского суда отражено нарушение Арменией прав шести жителей Лачинского района. Сегодня приехавшие вместе с нами жители, признанные в данном постановлении потерпевшими лицами, – это вынужденные переселенцы из сел Чираглы, Кямаллы и Агбулаг. Мы приехали, чтобы эти люди посетили родные дома, вернее, то, что от них осталось. Тем самым мы хотим показать необходимость принятия мер для выполнения известного постановления Европейского суда».

Особо отметив, что армянская сторона все еще не выполняет требования известного постановления Европейского суда по правам человека, Чингиз Аскеров сказал: «Этим постановлением на армянское государство возложен ряд обязательств. Согласно постановлению, Армения должна выплатить этим жителям компенсацию, установленную Европейским судом. Однако несмотря на то, что после принятия решения прошло шесть лет, эта компенсация все еще не выплачена. Кроме того, согласно постановлению, на армянское государство возложено обязательство по созданию механизма для обращения всех азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев с целью восстановления их нарушенных прав. Однако за прошедшее после принятия постановления время это обязательство также не было выполнено армянской стороной. Своей поездкой мы показываем, что этот вопрос находится в центре внимания Азербайджанского государства. Азербайджан, который по всем направлениям проводит наступательную политику, привлечет внимание международной общественности и к этом вопросу и достигнет своих целей».

Участвующие в поездке вынужденные переселенцы из Лачина выразили бесконечную радость в связи с возвращением в родные места после тридцатилетней тоски по родине.

Житель Лачинского района Адыширин Чирагов , признанный постановлением Европейского суда потерпевшим, сказал: «Не знаю, как выразить радость возвращения на родную землю. С первого дня, как мы были вынуждены покинуть Лачин, мы постоянно вели борьбу. О постановлении Европейского суда по правам человека по делу «Чирагов и другие против Армении» известно многим. По данному делу суд рассмотрел три наших иска по вопросам прав человека, земли и собственности и в 2015 году вынес решение в нашу пользу. Мы призываем Армению выполнить возложенные на нее обязательства и продолжим борьбу до тех пор, пока наши требования не будут выполнены».

Другой житель Лачинского района Эльхан Чирагов отметил, что они вернулись в родные края в результате славной победы доблестной Азербайджанской армии под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. «Благодаря нашему победоносному Верховному главнокомандующему и нашей героической армии наши исконные земли, которые находились под оккупацией в течение тридцати лет, всего за 44 дня были освобождены от врага. Сегодня мы ступили на лачинскую землю, поэтому нашей радости нет предела. Для нас не может быть более прекрасного и радостного дня. В свое время Султан бек из Лачина перекрыл дорогу армянам в ущелье Забух и дал им достойный ответ. А во время Отечественной войны Азербайджанская армия преподала врагу урок, который он никогда не забудет. Выражаем огромную благодарность Президенту Азербайджана и нашей армии за то, что они дали нам возможность испытать эту радость. Да упокоит Аллах души наших шехидов, погибших за освобождение родных земель, да ниспошлет исцеления раненым», – подчеркнул он.

Отметив, что в связи с этим постановлением Европейского суда Армения потерпела поражение и в правовой плоскости, Эльхан Чирагов сказал: «Несмотря на то, что суд принял постановление в нашу пользу, Армения до сих пор не предприняла никаких шагов для выполнения этого решения. Поэтому мы продолжим нашу борьбу до тех пор, пока наши требования не будут полностью удовлетворены».

Житель Лачина Фахраддин Пашаев отметил, что постановлением Европейского суда Армения признана как сторона-ответчик перед азербайджанскими вынужденными переселенцами. «В деле есть положение о том, что Армения должна выплатить компенсацию каждой семье, признанной решением суда потерпевшей. Однако Армения под разными предлогами отказывается выполнять это требование. Поэтому суд принял решение о выплате компенсации во второй раз. К сожалению, Армения до сих пор не выплатила эту компенсацию. Мы выиграли на поле боя и освободили наши земли, точно так же мы вынудим Армению выплатить эту компенсацию. Потому что есть поговорка: «Месть не будет ждать Судного дня». Мы не пойдем на уступки в этом вопросе», – сказал он.

Подчеркнув, что они вернулись на освобожденные земли после победы в Отечественной войне как представители победившего народа, Фахраддин Пашаев сказал: «У каждого дня свое требование. Возможно, если бы мы ступили на эти земли год назад, нам было бы очень тяжело. Но сегодня мы вернулись на родную лачинскую землю гордыми гражданами государства-победителя, с высоко поднятой головой. К тому же, мы приехали в Лачин как граждане государства, одержавшего победу как в правовой плоскости, так и на поле боя. Да упокоит Аллах души наших шехидов и ниспошлет исцеления раненым. Да хранит Аллах нашего Верховного главнокомандующего».

Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Image
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Image
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Image
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Image
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Image
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Image
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Image
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Image
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Image
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Image
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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