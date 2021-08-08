Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают операции по тушению лесных пожаров в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленные в братскую Турцию, продолжают операции по тушению пожаров.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, группа, отправленная ​​в Турцию 5 августа 2021 года и включающая 40 единиц противопожарной техники и 160 человек личного состава, уже подключилась к операциям по тушению пожаров.

В настоящее время проводятся противопожарные мероприятия на стратегически важных Еникёйской и Кемеркёйской ТЭС, расположенных в провинции Мугла, организовано посуточное дежурство. За минувшие сутки пожарно-спасательные службы МЧС в ночное время проводили разведку, тушение пожаров и охлаждающие работы на территориях, прилегающих к Еникёйской ТЭС.

Кроме того, пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана продолжили успешную работу по тушению лесных пожаров в районах Кемеркёй, Юнаклы Даг, Козагадж, Кёйджегиз, Айдын Акчаова. На некоторых направлениях работы продолжались и в ночное время.

Самолет-амфибия БЕ-200CS МЧС, участвовавший в тушении пожаров в направлении Койджегиз, совершил 18 операций по сбросу в общей сложности 165 тонн воды. Вертолет МЧС, действовавший в том же направлении, провел 19 операций по сбросу в общей сложности 48 тонн воды.