В Евлахе в связи с пандемией проведены работы по дезинфекции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и указаниями руководства страны в связи усилением мер по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19) в Азербайджане Исполнительная власть города Евлах принимает масштабные меры по борьбе с пандемией.

Как сообщает во вторник Trend, в Евлахе при условии соблюдения требований особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм проводятся медико-профилактические и дезинфекционные работы. Согласно плану мероприятий, очередные дезинфекционные работы проведены в общественных учреждениях, многоквартирных домах, объектах торговли и обслуживания, проспектах и ​​улицах города.

Следует отметить, что наблюдается резкий рост числа инфицированных COVID-19 в мире, в частности в странах региона – в России, Иране, Грузии и Турции. В последнее время наблюдается рост соответствующих показателей и в Азербайджане. Если две недели назад в Азербайджане число заражений за сутки составляло 272, то сегодня эта цифра превышает 1200.

Специалисты подчеркивают, что причиной широко распространения вируса и резкого увеличения числа инфицированных стало смягчение карантинного режима, отмена запретов, включая требование о ношении масок на открытом воздухе, открытие ресторанов и магазинов, метро, разрешение на проведение свадебных мероприятий, увеличение числа поездок за границу в сезон отпусков. В числе причин также называется несоблюдение правил гигиены и безопасности, учащение нарушений этих правил в повседневной жизни.

В сложившейся ситуации граждане должны более активно участвовать в процессе вакцинации, пользоваться масками в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию ​​и правила гигиены. Если наблюдающийся темп роста числа инфицированных и летальных исходов продолжится, то может стать актуальным вопрос о повторном введении ограничений.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)