Обнародован список загрязненных пляжей Абшерона

БАКУ /Trend/ - В Баку с целью проверки качества морской воды в пляжных зонах сотрудниками Каспийского управления комплексного экологического мониторинга и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии проведены очередные мониторинги.

Как сообщает в пятницу Trend, начальник управления Назим Махмудов отметил, что для проведения микробиологических и физико-химических анализов были взяты пробы воды.

«Согласно результатам проведенных совместных мониторингов, показатели морской воды на пляжах Бильгя, Новханы, Мардакян, Шувелян, Горадиль, Загульба, Нардаран и Бузовна в пределах нормы. Однако на пляжах в Шихово, Тюркяне, Говсане, Пиршаги и Джорате проведенные анализы качества морской воды указывают на микробиологическое загрязнение», – отметил Назим Махмудов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)