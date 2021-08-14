В Баку сегодня продезинфицировали 550 улиц (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в рамках комплексных мер по защите населения от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения были продезинфицированы 550 улиц.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе ИВ, данные меры будут продолжены на регулярной основе.

ИВ вновь призвала население строго соблюдать правила карантинного режима для недопущения распространения коронавируса.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)