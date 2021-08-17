Вынесен приговор бывшему замминистра культуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бывший заместитель министра культуры Азербайджана Рафиг Байрамов приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет.

Как передает во вторник Trend, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу Рафига Байрамова, обвиняемого в получении взяток. Заседание прошло под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Выступая с последним словом, Рафиг Байрамов не признал себя виновным: «Во время задержания мне было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и растрате. Должен отметить, что хотя я и был заместителем министра, у меня не было соответствующих полномочий, я не был финансово ответственным лицом. Все финансовые отчеты министерства были проверены, проблем не было. Позже обвинение против меня было переквалифицировано, и мне было предъявлено обвинение во взяточничестве. Взяток я не брал».

Затем судья зачитал приговор, согласно которому Рафиг Байрамов был лишен свободы сроком на восемь лет.

Приговором также конфисковано в пользу государства имущество Байрамова, на которое в период следствия был наложен арест. Суд также постановил снять арест с личных счетов бывшего замминистра и его супруги в KapitalBank.

Отметим, что согласно официальной информации, были получены сведения о том, что замминистра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотребляли должностными полномочиями, допустили многочисленные противоправные действия, наносящие ощутимый вред охраняемым законом интересам общества, государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана восьмого мая 2020 года в служебных кабинетах и квартирах Рафига Байрамова и Закира Султанова, были найдены и изъяты различные заметки о суммах денег, полученных должностными лицами Минкультуры, денежные средства в различной валюте, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела. В ходе расследования появились основания для подозрения в том, что Закир Султанов на постоянной основе присваивал часть бюджетных средств, выделяемых на необходимые работы по охране, восстановлению, реконструкции исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа.

По текущему уголовному делу были исследованы материалы, связанные с получением согласия в обмен на материальное вознаграждение на проведение работ по реконструкции в архитектурных зданиях, считающихся культурным наследием. Также в результате расследования были выявлено, что Рафиг Байрамов посредством руководителей региональных управлений Министерства культуры оформлял лишние часы работы для учителей музыкальных школ, функционирующих в районах, и каждый месяц получал средства, удерживаемые с их зарплаты, а также из других незаконных источников. Была получена информация о том, что часть государственных средств, выделяемых на строительство музыкальных школ, домов культуры, библиотек, школ живописи, галерей, клубов, музеев и других культурных учреждений на территории страны, обналичивалась и присваивалась лично Рафигом Байрамовым и посредством руководителей региональных управлений Минкультуры.

В период следствия в отношении Рафига Байрамова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении Закира Султанова выделено в отдельное производство.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)