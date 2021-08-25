Продлено время работы Центров Службы "ASAN" в Баку, Сумгайыте и Гяндже
БАКУ /Trend/ - Продлено время работы Центров Службы "ASAN" в Баку, Сумгайыте и Гяндже, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Центры Службы "ASAN" будут работать без перерыва пять дней в неделю с 09:00 до 20:00.
Их время работы продлено в связи с большим количеством обращений граждан по выдаче и замене удостоверений личности.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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