В Баку начался суд над бывшими таможенниками, обвиняемыми во взяточничестве

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу экс-сотрудников Бакинского главного таможенного управления, сообщает в четверг Trend.

На процессе под председательством судьи Али Мамедова адвокаты обвиняемых лиц - Джейхуна Шабанова, Мираги Агаева и Эмина Халилова попросили прекращения уголовного дела в отношении их подзащитных по причине того, что они не имеют отношения к данному уголовному делу.

Судья оставил ходатайство без рассмотрения. Затем адвокаты подали ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста в отношении обвиняемых на домашний арест. Данное ходатайство было отклонено.

Адвокаты обвиняемого Эльмара Мирзоева попросили удалить из списка доказательств информацию, которая была взята с телефона их подзащитного во время следствия. Это ходатайство также было отклонено.

Следующее заседание суда назначено на 6 сентября.

Согласно обвинению, на основании информации, поступившей 30 марта 2021 года из Государственного таможенного комитета о незаконных требованиях и волокитстве во время таможенного оформления, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено предварительное расследование и осуществлены совместные оперативно-розыскные меры.

В ходе проведенных оперативно-следственных мер было установлено, что начальник отдела особых таможенных процедур Главного таможенного управления Баку Айдын Эйлазов, главные инспекторы отдела таможенных процедур и выплат того же структурного подразделения Эльмар Мирзоев и Эмин Халилов, а также работавший инспектором на таможенном посту "İpək Yolu" Мирага Агаев, директор ООО "Global Broker" и специалист по таможенным делам в ООО "D2D Logistics" Джейхун Шабанов взамен на ускорение пропуска импортированных товаров через таможенный контроль и создание условий для пропуска товаров без уплаты в бюджет потребовали и получили в качестве взятки денежные средства в различных суммах.

В связи с этим 17 мая 2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 УК Азербайджана. На основании собранных доказательств Эльмар Мирзоев, Эмин Халилов, Мирага Агаев, Джейхун Шабанов и Айдын Эйлазов были задержаны в качестве подозреваемых.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)