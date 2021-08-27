Завтра в Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция

БАКУ /Trend/ - Утром 28 августа на основных улицах, проспектах и дорогах в центре Баку и его поселков в очередной раз будут организованы дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть (ИВ) столицы.

Ввиду токсичности дезинфицирующих средств граждан призвали без необходимости не покидать место жительства.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)