Завтра в Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция
БАКУ /Trend/ - Утром 28 августа на основных улицах, проспектах и дорогах в центре Баку и его поселков в очередной раз будут организованы дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть (ИВ) столицы.
Ввиду токсичности дезинфицирующих средств граждан призвали без необходимости не покидать место жительства.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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