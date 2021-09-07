В Азербайджане выявлено еще 2447 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3428 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2447 случаев заражения коронавирусом, 3428 человек вылечились, 41 – скончался, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 447 725 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 389 977 человек вылечились, 5 920 – скончались, число активных больных составляет 51 828.

За последние сутки в стране проведено 15 530 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 578 600.

(Перевод: Турал Гараджаев)