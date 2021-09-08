Когда нужно вакцинацинироваться после истечения срока действия сертификата об иммунитете?

БАКУ /Trend/ - Лица, у которых истек срок действия сертификата об иммунитете, могут получить сертификат о вакцинации после получения одной дозы вакцины в течение двух месяцев.

Об этом сказала в среду Trend заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Гараева отметила, что сертификат об иммунитете каждого лица, чей результат ПЦР теста оказался положительным, считается активным в течение 6 месяцев.

"В течении двух месяцев после истечения срока сертификата об иммунитете можно получить одну дозу вакцины. Если проходит больше двух месяцев, то следует получить две дозы. Если после болезни проходит 8 месяцев или год, то 1 доза не эффективна. Потому что через 8 месяцев наблюдается резкое снижение иммунитета, уменьшение количества антител, и поэтому одна доза неэффективна. В этом случае необходимо получить две дозы для получения сертификата о вакцинации", - сказала она.