Определен порядок проверки COVID-паспортов студентов в азербайджанских вузах

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана объявило о возобновлении очного обучения в вузах и колледжах с 29 сентября.

Как сообщает в среду Trend, решение Кабинета министров обязывает студентов старше 18 лет пройти вакцинацию, иметь сертификат о наличии иммунитета или противопоказания к вакцинации.

Процесс будет контролироваться руководством учебных заведений.

Ранее МВД Азербайджана сообщило, что в связи с этим в вузах будут проводиться мониторинги, и если у привлеченного к очному образованию студента старше 18 лет не будет COVID-паспорта, то ответственность за это будет нести руководство учебного заведения.

Завотделом Бакинского славянского университета Мансур Ибрагимов отметил, что вакцинация преподавательского состава и студентов осуществляется в оперативном и организованном порядке.

«Свыше 90 процентов преподавательского состава и все студенты университета уже получили обе дозы вакцины. Документ о вакцинации учителей и сотрудников Бакинского славянского университета проверятся у входа в здание, где также проверяется температура тела. Эти меры осуществляются сотрудниками службы охраны. В целом, процессу вакцинации в нашем университете уделяется особое внимание», – сказал Ибрагимов.

Завотделом Азербайджанского университета архитектуры и строительства Наджиба Мирзоева отметила, что вакцинацию прошли свыше 90 процентов преподавательского состава и технического персонала. Для проверки наличия COVID-паспортов у студентов, учителей и сотрудников университета создана соответствующая группа, которая не будет пропускать в учебное заведение лиц без COVID-паспорта, сертификата о наличии иммунитета или противопоказания к вакцинации.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)