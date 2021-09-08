В Евлахе возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств в средней школе
БАКУ /Trend/ - В полной средней школе поселка Иреванлы города Евлах в 2016-2021 гг. были присвоены средства в размере 44 434 манатов, переведенные на карты зарплат нескольких лиц, которые в то время там не работали, сообщает в среду Trend со ссылкой на Евлахскую районную прокуратуру.
В районной прокуратуре была проведена проверка по поступившим из Министерства финансов материалам в связи с противозаконными действиями в школе.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 179.2.3 и 179.2.4 УК Азербайджана.
В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия по расследованию преступления и привлечению к ответственности виновного лица (лиц).
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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