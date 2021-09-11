В Азербайджане приостанавливается процесс перевода учащихся школ
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 20:00 12 сентября приостанавливается прием заявок для электронного перевода учащихся из одного общеобразовательного учебного заведения в другое посредством портала www.sy.edu.az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобразования.
По данным ведомства, это связано с комплектацией классов в новом учебном году.
С 20:00 16 сентября на портале временно не будет активна функция подтверждения заявок.
Общественность будет дополнительно проинформирована о дате возобновления приема заявок для электронного перевода учащихся из одного общеобразовательного учебного заведения в другое.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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