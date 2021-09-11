В Азербайджане приостанавливается процесс перевода учащихся школ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 20:00 12 сентября приостанавливается прием заявок для электронного перевода учащихся из одного общеобразовательного учебного заведения в другое посредством портала www.sy.edu.az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобразования.

По данным ведомства, это связано с комплектацией классов в новом учебном году.

С 20:00 16 сентября на портале временно не будет активна функция подтверждения заявок.

Общественность будет дополнительно проинформирована о дате возобновления приема заявок для электронного перевода учащихся из одного общеобразовательного учебного заведения в другое.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)