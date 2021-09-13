Подал в отставку советник экс-главы TƏBİB (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Советник бывшего председателя правления TƏBİB Шахрияр Фатуллаев обратился с заявлением об освобождении от занимаемой должности, сообщили в понедельник Trend в TƏBİB.

Напомним, что накануне Рамин Байрамлы написал на своей странице в Twitter, что подает в отставку с поста председателя правления TƏBİB.

Приказом председателя правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заура Алиева временно исполняющим обязанности главы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) назначен Вугар Джаваншир оглу Гурбанов.

(Перевод: Кямаля Сеидова)