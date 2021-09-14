БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается внедрение новшеств в сфере туризма.

Об этом сказал Trend председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

По его словам, в новом законопроекте «О туризме» отражен ряд вопросов, связанных с развитием этой сферы.

Документ подготовлен и включен в план работы осенней сессии парламента, но в связи с пандемией коронавируса нуждается в некоторой корректировке, отметил депутат.

Говоря о важности законопроекта, Гулиев подчеркнул, что Азербайджан освободил от оккупации свои земли и восстановил территориальную целостность.

«Возросли значение туризма в Азербайджане и интерес к нашей стране. В развитие туризма вложены инвестиции. Законопроект предусматривает создание туристических зон для развития внутреннего туризма, в том числе сельского, экологического и аграрного, оказание услуг и подготовку квалифицированных кадров в этой сфере, а также привлечение жителей села к соответствующим курсам и их обучение навыкам туризма.

Кроме того, в документе отражен вопрос государственной поддержки туристических объектов. Возможно, на первом этапе будут рассмотрены такие вопросы, как налоговые льготы и льготные кредиты», - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev