В Азербайджане выявлено еще 2 077 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 725 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 077 случаев заражения коронавирусом, 3 725 человек вылечились, 33 – скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 463 326 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 416 194 человека вылечились, 6 167 – скончались, число активных больных составляет 40 965.

За последние сутки в стране проведен 13 991 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 675 110.

(Перевод: Турал Гараджаев)