В Азербайджане инвалидность назначена 1750 военнослужащим, раненным во II Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане инвалидность назначена 1750 военнослужащим, раненным в ходе второй Карабахской войны.

Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам работы, проведенной в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации, сказал журналистам председатель Госагентства социальной экспертизы и реабилитации Анар Байрамов, передает Trend.

По его словам, в поствоенный период реабилитационные учреждения Агентства оказали услуги 1500 раненым участникам войны: "С декабря 2020 года проводится работа по их обеспечению высокотехнологичными протезами. Протезами последнего поколения обеспечен уже 141 участник войны".

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)