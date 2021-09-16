В Азербайджане инвалидность назначена 1750 военнослужащим, раненным во II Карабахской войне
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане инвалидность назначена 1750 военнослужащим, раненным в ходе второй Карабахской войны.
Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам работы, проведенной в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации, сказал журналистам председатель Госагентства социальной экспертизы и реабилитации Анар Байрамов, передает Trend.
По его словам, в поствоенный период реабилитационные учреждения Агентства оказали услуги 1500 раненым участникам войны: "С декабря 2020 года проводится работа по их обеспечению высокотехнологичными протезами. Протезами последнего поколения обеспечен уже 141 участник войны".
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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