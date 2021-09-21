Число использованных в Азербайджане доз вакцины от коронавируса превысило 8 млн

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане общее количество примененных доз вакцины от коронавируса составило 8 043 423. При этом первую дозу вакцины получили 4 636 579, вторую – 3 406 844 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 65 849 человек.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 16 737, вторую – 49 112.

(Перевод: Турал Гараджаев)