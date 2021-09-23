Минобразования Азербайджана об ограничениях в вузах в связи с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Относительно высших и средних специальных учебных заведений в Азербайджане существуют определенные ограничения, и одно из этих ограничений заключается в том, что аудитории могут использоваться только с условием заполненности не более 70 процентов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заведующий отделом науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли.

По его словам, если число студентов превышает установленный лимит в 70 процентов, то решение об организации занятий в альтернативном порядке принимают сами учебные заведения: «То есть занятия могут быть проведены дистанционно или группы учебного потока могут быть привлечены к занятиям отдельно», – сказал Мамедли.

По поводу увеличения учебной нагрузки преподавателей при организации обучения в альтернативном порядке завотделом министерства отметил, что этот вопрос будет регулироваться учебными заведениями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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