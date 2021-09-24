В Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается осуществление комплексных мер по защите населения от коронавирусной инфекции и предотвращению ее распространения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти (ИВ) столицы.

Завтра с утра в Баку вновь будут проведены масштабные работы по дезинфекции с применением специальных химикатов. Они будут вестись на центральных и главных улицах, проспектах, дорогах столицы и поселков.

Учитывая определенную токсичность используемых веществ, ИВ призывает граждан на период дезинфекционных работ не выходить из дома без крайней необходимости.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)