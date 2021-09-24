Продолжается строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, фундамент которой был заложен 26 апреля во время поездки Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Зангиланский район, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Проект строительства этой дороги является одним из 10 проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства в Карабахе и Восточном Зангезуре. Данная дорога сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел, так как, являясь частью автомагистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, представляет очень большое значение с точки зрения соединения Зангилана с другими районами Азербайджана и Нахчыванской АР.

Дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 123,8 километра, по проекту, берет начало от села Ахмедбейли Физулинского района. Дорога будет шести- и четырехполосной, и строится по I технической категории. 80-километровый участок дороги будет шестиполосным, остальная часть в 43,8 километра – четырехполосной. На дороге продолжаются широкомасштабные строительные работы. На первом участке автодороги в 81 километр выполняются земляные работы. Здесь строятся три тоннеля общей протяженностью 6 015 метров, два виадука, 23 автомобильных моста, 8 путепроводов, 50 подземных переходов, 5 надземных переходов, и уже осуществляются работы по закладке фундамента и свайные работы в рамках строительства 8 мостов.