Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе – призыв
БАКУ /Trend/ - Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.
Как сообщает Trend, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.
Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.
Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.
Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.
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