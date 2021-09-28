Дорожная полиция Азербайджана предупредила невакцинированных водителей

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило граждан, занимающихся автомобильными грузовыми и пассажироперевозками, в том числе оказывающих услуги такси, передает во вторник ​Trend со ссылкой на управление.

В сообщении отмечается, что в Азербайджане проводится широкомасштабная вакцинация от коронавируса.

"Однако в результате проведенных наблюдений выяснилось, что некоторые водители пренебрегают установленными правилами и, подвергая угрозе здоровье населения, надеются, что смогут оказывать услуги без прохождения вакцинации. Главное управление государственной дорожной полиции еще раз предупреждает, что водители, осуществляющие автомобильные грузовые и пассажироперевозки, в том числе оказывающие услуги такси, будут проверяться сотрудниками дорожно-патрульной службы на автодорогах и стационарных постах на наличие паспорта COVID-19 или сертификата иммунитета. Водители, не имеющие указанных документов, будут привлекаться к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)