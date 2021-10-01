Разрабатываются новые стандарты рекламы на фасадах зданий в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное рекламное агентство Азербайджана проводит работу по определению стандартов размещения рекламы на фасадах зданий в Баку.

Как сообщили Trend в Госагентстве, об этом было сказано в пятницу на заседании совместной комиссии, созданной в связи с соблюдением норм государственного языка в наружной рекламе.

На заседании комиссии, созданной по инициативе Агентства и состоящей из сотрудников ИВ города Баку, Центра мониторинга при Государственной комиссии по языку и Агентства интеллектуальной собственности, обсуждались вопросы контроля за соблюдением требований законодательства о государственном языке, реализации неотложных мер в этой сфере и изучения поднятых вопросов на местах. На заседании совместной комиссии под председательством заместителя начальника Управления рекламы города Баку Мехди Агаева было отмечено, что в настоящее время Государственное рекламное агентство Азербайджана проводит оперативную работу по определению стандартов рекламы на фасадах зданий в Баку. По завершении этого процесса особое внимание будет уделено вопросам правильного использования государственного языка при подготовке рекламы в соответствии с новыми стандартами.

В настоящее время ведомства, представленные в комиссии, готовят предложения по защите чистоты государственного языка в наружной рекламе. Также не исключено внесение в будущем ряда поправок в законодательство в связи с этим вопросом. В заключение было решено провести работу по повышению осведомленности о правильном использовании азербайджанского языка в рекламе в социальных сетях и открытом пространстве.

(Перевод: Турал Гараджаев)