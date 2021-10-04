Названы данные по заражению коронавирусом по районам Баку

БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика заражений коронавирусом по районам Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на koronavirus.info

На настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе - 14,6%.

На Хатаинский район столицы пришлись 13,6% заражений, Ясамальский и Сабунчинский районы - по 11,8%, Сураханский - 8,4%, Наримановский - 7,8%, Насиминский - 7,6%, Хазарский - 7,5%, Низаминский - 7,1%, Сабаильский - 4,9%, Гарадагский - 4,4%, Пираллахинский район - 0,5%.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)