На дистанционное обучение из-за COVID-19 переведено более 200 классов - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После возобновления очных занятий в школах Азербайджана на дистанционное обучение из-за коронавируса был переведен 241 класс. На сегодня 35 из них вернулись к очному обучению.

Об этом сообщили в среду в министерстве образования в ответ на запрос Trend.

В школах Баку на дистанционное обучение было переведено 140 классов. Из них к очным занятиям вернулись 26.

«Несколько учащихся и учителей Республиканской гимназии гуманитарных дисциплин имени Пишевари сдали положительный тест на коронавирус. В связи с этим принято решение о переводе с 14 октября учащихся гимназии на дистанционное обучение на 14 дней», - отметили в ведомстве.

Напомним, что с 22 сентября в Азербайджане возобновились очные занятия в 1-4 классах, с 29 сентября - в 5-11 классах школ, а также во всех учебных заведениях.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)