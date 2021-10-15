На кольцевой развязке "Украинский круг" в Баку оптимизируют движение транспорта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) подготовило проект, реализация которого способствует оптимизации движения транспорта на кольцевой развязке "Украинский круг", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Здесь будет применен особый тип кругового движения - так называемое "турбокольцо", который предусматривает выбор необходимой полосы движения для нужного направления еще до въезда на круговую развязку. При этом количество конфликтных точек по полосам движения сократится со 170 до 23.

После реализации проекта будет обеспечена безопасность, поскольку сократится число конфликтных точек, увеличится пропускная способность круговой развязки и будет оптимизирована скорость движения транспорта.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)