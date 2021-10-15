В Азербайджане с дипломом о профобразовании можно будет поступить в вуз

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, имеющие диплом о профобразовании, смогут поступить в вуз.

Вопрос об этом отражен в поправке к закону "О профессиональном образовании", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Trend .

Согласно поправке, обучение по высокотехническим специальностям в заведениях профобразования организовано по кредитной системе. Выпускникам выдается государственный документ о профобразовании, который дает право поступить в вуз и считается основанием для получения высшего образования на следующей ступени обучения.

После обсуждений поправка к закону была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)