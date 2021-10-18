Худаферин и прилегающие территории были освобождены без единой потери - участники операции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется ровно год с даты освобождения Худаферинского моста и прилегающих территорий от вражеской оккупации.

Начиная с первых дней 44-дневной Отечественной войны, которая завершилась исторической победой Азербайджана, славная азербайджанская армия провела молниеносную атаку и поставила Армению на колени на поле боя. Под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, героическая азербайджанская армия 18 октября 2020 года освободила от оккупации Худаферинский мост.

Это было очередным важным и славным эпизодом в череде побед во время 44-дневной Отечественной войны. На днях съемочная группа Trend TV побывала в Джебраильском районе и встретилась с военнослужащими Государственной пограничной службы, проявившими особый героизм в освобождении Худаферина. Они поделились своими воспоминаниями о ходе боевых операций.

Представляем вашему вниманию видеорепортаж: