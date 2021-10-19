Завтра в Баку ожидается дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди с прекращением днем, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью составит 12-14, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит ​​70-80 процентов.

В районах Азербайджана возможны переменные дожди, в отдельных местах ливневого характера, на горных территориях возможен снег. Ночью и утром местами туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-14, днем - 16-20 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 5-10 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)