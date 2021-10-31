Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром в некоторых местах полуострова будет моросить дождь, дуть южный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и понизится с 770 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

1 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах возможны дожди, в отдельных местах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла.