Команда Азербайджана выступила в двух финалах на ЧМ по художественной гимнастике в Японии
БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях выступила в двух финалах 38-го чемпионата мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю, сообщает Trend.
В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступили Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарья Сорокина.
За композицию с пятью мячами наша команда получила 38.050 балла, заняв шестую позицию. Результат выступления в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав составил 38.750 балла, команда Азербайджана заняла шестое место.
38-й чемпионат мира по художественной гимнастике прошел в Японии с 27 по 31 октября.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)
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