Азербайджанская дзюдоистка выиграла "серебро" чемпионата Европы
БАКУ /Trend/ - Представительница Азербайджана Рамила Алиева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо до 23 лет, который проходит в венгерском Будапеште.
Как сообщает Trend, азербайджанская дзюдоистка, выступающая на континентальном первенстве в весовой категории 48 кг, вышла в полуфинал, победив в первом матче Паулину Зласту (Польша), а затем Ракель Брито из Португалии.
Далее в полуфинале Рамиля Алиева победила Мирею Лаперту из Испании, но на решающем этапе она уступила сербке Андрее Стоядиновой и заняла второе место.
Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 7 ноября, принимают участие около 300 дзюдоистов из 38 стран. Сборная Азербайджана представлена на турнире 8 спортсменами.
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