Азербайджанская дзюдоистка выиграла "серебро" чемпионата Европы

Общество 5 ноября 2021 21:35 (UTC+04:00)
Азербайджанская дзюдоистка выиграла "серебро" чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Представительница Азербайджана Рамила Алиева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо до 23 лет, который проходит в венгерском Будапеште.

Как сообщает Trend, азербайджанская дзюдоистка, выступающая на континентальном первенстве в весовой категории 48 кг, вышла в полуфинал, победив в первом матче Паулину Зласту (Польша), а затем Ракель Брито из Португалии.

Далее в полуфинале Рамиля Алиева победила Мирею Лаперту из Испании, но на решающем этапе она уступила сербке Андрее Стоядиновой и заняла второе место.

Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 7 ноября, принимают участие около 300 дзюдоистов из 38 стран. Сборная Азербайджана представлена ​​на турнире 8 спортсменами.

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