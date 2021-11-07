В послевоенный период в Азербайджане соцподдержка оказана более 30 тыс. человек

Общество 7 ноября 2021 23:34 (UTC+04:00)
В послевоенный период в Азербайджане соцподдержка оказана более 30 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - После 44-дневной войны, завершившейся блестящей Победой азербайджанской армии во главе с Президентом, победоносным Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, проводится широкомасштабная работа по социальной поддержке членов семей шехидов, ветеранов, лиц, пострадавших от армянского террора. В рамках этой деятельности оказана соцподдержка уже 33 тысячам человек, им оказано более 40 тысяч услуг.

Об этом Trend сообщает в воскресенье со ссылкой на минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

Как отмечается, за прошедший год 7900 членам семей шехидов были назначены 15700 соцвыплат (ежемесячная Президентская пенсия, пособия). За этот период 2165 ветеранам Отечественной войны Азербайджана были назначены инвалидность в связи с защитой территориальной целостности страны и соответствующие соцвыплаты.

Указами, подписанными Президентом Ильхамом Алиевым 30 декабря 2020 года, с начала 2021 года в очередной раз был увеличен - с 300 до 500 манатов - размер ежемесячной Президентской пенсии для семей шехидов, с 250 до 400 манатов - для ветеранов войны с инвалидностью первой группы, с 230 до 350 манатов - для ветеранов войны с инвалидностью второй группы, с 210 до 300 манатов - с инвалидностью третьей группы, с 1500 до 1800 манатов - для Национальных Героев. Наряду с этим, для лиц, удостоенных звания "Герой Отечественной войны", была учреждена ежемесячная Президентская пенсия в размере 2000 манатов.

В послевоенный период расширилась программа обеспечения семей шехидов и инвалидов войны квартирами и частным жильем, в 2021 году эта программа расширилась в 5 раз. Распоряжением главы государства от 25 января 2021 года предусмотрено поэтапное обеспечение в течение 5 лет лиц, вставших на учет в 2014-2019 годах, и членов семей лиц, погибших в 2020 году в ходе боевых действий, а также инвалидов Отечественной войны Азербайджана, 11 тысячами квартир или частных домов. В этом году ведется работа по предоставлению до 3 тысяч квартир и частных домов, что в 5 раз больше, чем в 2018 году, и 1850 квартир уже предоставлены указанной категории лиц. В целом за прошедший период более 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами. Распоряжением главы государства от 25 августа 2021 года начато обеспечение квартирами также Героев Отечественной войны и членов их семей.

За истекший период 2021 года министерство труда и социальной защиты населения обеспечило автомобилями еще 150 инвалидов войны, а в целом за прошедший период - 7350 инвалидов войны.

В послевоенный период социально-психологическая поддержка была оказана до 10 000 членов семей шехидов, ветеранам Отечественной войны Азербайджана, а также лицам, пострадавшим от армянского террора. Реабилитационные учреждения, построенные в последние годы в соответствии с современными требованиями, имеют особое значение в обеспечении ветеранов войны качественными услугами в этой области. В этих учреждениях за последний год услуги социально-психологической поддержки и реабилитации были оказаны 1650 ветеранам. С декабря прошлого года в результате особой заботы главы государства о ветеранах войны началось их обеспечение высокотехнологичными протезами. За прошедший период 158 военнослужащих были обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения. В целом в поствоенный период 1100 инвалидам первой и второй Карабахской войн было предоставлено 10400 средств реабилитации.

Также ведется работа по решению вопросов занятости лиц из вышеуказанных категорий. После войны 5500 членов семей шехидов, ветераны, лица, пострадавшие от армянского террора, были привлечены к программе самозанятости, 2400 человек были трудоустроены. С 10 июня этого года стартовал "Марафон занятости", к которому присоединились уже 573 работодателя, представившие 3340 вакансий. По этим вакансиям уже обеспечены работой 1050 членов семей шехидов и ветеранов.

Создание Указом Президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года Единых координационных центров позволило предоставлять услуги семьям шехидов, ветеранам на основе принципа «единого окна». В центрах DOST в городе Баку и Абшеронском районе, где 20 структурами (6 центральными, 14 местными органами исполнительной власти) предоставляются в едином пространстве услуги по 26 направлениям, до сегодняшнего дня были оказаны услуги 3 тысячам человек.

Наряду с этим, проведена работа по оказанию единовременной материальной помощи, продовольственной поддержке семей шехидов, ветеранов войны, лиц, пострадавших от армянского террора.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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