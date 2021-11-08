На станции метро "8 ноября" отмечен День Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем Победы и профессиональным праздником работников метро на станции метро "8 ноября" было проведено мероприятие, сообщает в понедельник Trend.

В исполнении военного оркестра звучали патриотические песни, выступило национальное музыкальное трио.

Пришедшие на мероприятие ознакомились с выставкой фотографий сотрудников ЗАО "Бакинский метрополитен", участвовавших в 44-дневной Отечественной войне.

"Сегодня впервые в истории Бакинского метрополитена представлен живой концерт в исполнении военного оркестра. Станции и поезда украшены в духе дня", - сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он заявил, что 71 участник Отечественной войны работает в Бакинском метрополитене: "53 работника Бакинского метрополитена участвовали в 44-дневной Отечественной войне, после победы еще 18 участников войны были приняты на работу".

Отметим, что в течение дня мероприятия будут проведены и на станциях метро "Ичеришехер" и "28 Мая".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)