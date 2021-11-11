При исполнении Акта об амнистии недочеты недопустимы – минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - При исполнении Акта об амнистии в Азербайджане недочеты недопустимы.

Об этом сказала в четверг глава управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Айнур Сабитова на круглом столе с участием представителей СМИ на тему: "Очередное проявление гуманной политики государства", посвященном Акту об амнистии, объявленной по случаю 8 ноября - Дня Победы, сообщает Trend.

"Все поступающие в связи с амнистией обращения будут рассмотрены. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры", - сказала Сабитова.

По ее словам, над этим процессом осуществляется серьезный контроль.

"Наши сотрудники не должны допускать никаких недочетов. В противном случае против них будут приняты соответствующие меры", - отметила глава управления.

Отметим, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. Ожидается, что амнистия коснется 17 тысяч осужденных.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)